Prefeitura conclui revitalização da USF do bairro Freitas Soares

Dando seguimento ao planejamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), que visa a manutenção preventiva dos prédios públicos municipais, a equipe concluiu o processo de revitalização da Unidade de Saúde da Família do bairro Freitas Soares. No local, a SMOSP identificou a estrutura com problemas de infiltração no telhado, causando problemas nos tetos de consultórios e mofo nas paredes.

Além disso, o secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva, destaca que a USF passou por uma ampliação nos anos anteriores, e neste local, as equipes encontraram rachaduras nas paredes e teto. “A USF apresentava pastilhas nas paredes externas soltando, grades com ferrugem, piso quebrado e pintura em geral ruim. Nosso objetivo foi fazer a manutenção sem que a unidade parasse e prejudicasse os pacientes que dependem da USF”, disse o secretário.

Já o Prefeito Alexandre Serfiotis, reforça que todo o processo de revitalização dos prédio públicos visa sempre manter a qualidade do atendimento municipal. “No começo do ano realizamos o levantamento de todas unidades públicas, seja na área da saúde, educação, lazer, entre outros. A partir daí, junto a SMOSP, iniciamos o processo de revitalização, tendo como objetivo devolver à população a qualidade dos bens públicos”, frisou Alexandre Serfiotis.