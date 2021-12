Nos últimos quatro anos foram entregues apenas 4.013

Dados coletados do Registro Mensal de Atendimento – RMApelos técnicos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanosapontam os benefícios eventuais concedidos pelo CRAS Vila Salutaris e pelo CRAS Centro no período de 2017 a 2020e nos primeiros 10 meses de 2021. Os dados revelam um aumento significativo na entrega de cestas básicas para famílias em vulnerabilidade do município no atual governo, contribuindo para amenizar os efeitos da pandemia e do crescente desemprego.

Em menos de um ano foram entregues 3.593 cestas; em contrapartida, no total dos quatro anos anteriores foram entregues 4.013 cestas.

A secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Elaine Cristina Aguiar pontuou que “A Assistência Social atende as famílias emvulnerabilidade social em todos os momentos da vida. Com a pandemia da Covid-19 as situações de vulnerabilidade ficaram mais agravadas.A prefeita Dayse Onofre se mobilizou a fim de que as famílias não ficassem sem atendimento, principalmente sem o alimento”.

Os Benefícios Eventuais são provisões suplementares e provisórias prestadas aos indivíduos e as famílias em virtude de nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. Estes integram o conjunto de proteções da Política de Assistência Social, previsto pela Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS.