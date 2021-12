Maioria das doses foi de reforço na população acima de 18 anos vacinada até setembro

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), aplicou nessa segunda-feira (13) 3,7 mil doses da vacina contra a Covid-19. O balanço é referente aos atendimentos nas unidades básicas de saúde, carro-volante de vacinação e nos postos fixos nos shoppings – Sider e Park Sul, com funcionamento das 10h às 20h.

A maioria das doses aplicadas foi de reforço com grande adesão do público acima de 18 anos nas ações descentralizadas de vacinação. A terceira dose foi antecipada para essa parcela da população vacinada com a 2ª dose até 30/09/2021.

O atendimento para segundas doses continua, o intervalo mínimo é de 21 dias para os imunizantes CoronaVac e Pfizer/BioNTech, para segunda dose da AstraZeneca (Oxford) é 28 dias. A repescagem para primeira dose segue sendo ofertada para pessoas com 12 anos ou mais. Todas as unidades básicas de saúde (UBS e UBSF) oferecem a vacinação contra a Covid-19, das 08h às 16h.

Carro-volante de vacinação

O carro da vacinação contra a Covid-19, com apoio da Defesa Civil, percorreu o bairro Água Limpa I, 119 doses foram aplicadas nessa segunda (13) com a iniciativa. Moradores acamados ou com alguma dificuldade de locomoção também são atendidos em domicílio pela equipe da saúde.

Uma das vacinadas no local foi Rafaela Balbi que aprovou a estratégia da secretaria de Saúde. “É uma excelente iniciativa, o carro acaba incentivando as pessoas a sair de casa e vacinar. Não custa nada, é uma comodidade para quem ainda não se vacinou”, disse ao receber a terceira dose.

Outro vacinado no Água Limpa foi o morador Gilson Luiz que também elogiou a ação. “Achei muito bom. Estava passando por aqui e já aproveitei para tomar a terceira dose, é uma facilidade a mais para todo mundo que quer se vacinar”, comentou.

Outros bairros

Nesta terça-feira, dia 14, o carro da vacinação contra a Covid-19 esteve no bairro Roma, a equipe de imunização aplicou 52 doses. Amanhã, dia 15, o veículo vai percorrer o Jardim Belvedere. Na quinta-feira, dia 16, bairro Água Limpa II e na sexta-feira, dia 17, Siderlândia, com atendimento das 09h às 13h.