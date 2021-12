Ideia é que vagas abertas no próximo ano possam ser preenchidas por candidatos que estejam em situações de maior risco social

A coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, participou nesta terça-feira, dia 14, de uma reunião na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, onde foi debatida a prioridade na contratação de jovens em situação de vulnerabilidade. O encontro teve a participação do setor de Recursos Humanos da CSN, da Fundação CSN, do Sindicato dos Metalúrgicos e da Comissão da Aprendizagem, por meio da gestão do Programa de Erradicação ao Trabalho Infanto-Juvenil, e dos Conselheiros da Juventude. A ideia é que vagas abertas para jovens no próximo ano possam ser preenchidas por candidatos que estejam em situações de maior risco social. Para isso, é necessário acrescentar essa proposta nos editais a serem feitos.

“A maior idealização da reunião foi conversar com o RH sobre as vagas de aprendizagem nos editais de contratação que serão abertos no próximo ano. Nós solicitamos prioridade para o público jovem de maior vulnerabilidade do nosso município, e aí podemos cruzar informações com o nosso banco de dados que será disponibilizado. Essas informações são administradas pelo PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), Coordenadoria da Juventude e pela Fundação Beatriz Gama (FBG). Eles assumiram o compromisso de dar essa oportunidade nos próximos editais de contratações para o jovem aprendiz, e ainda de firmarmos parceria para as demais vagas”, destacou a coordenadora.

Larissa Garcez classificou a reunião como bastante produtiva, mas ressaltou que o encontro desta terça-feira, na verdade, faz parte de uma série de outros debates que têm ocorrido na cidade. Em geral, segundo ela, envolvendo setores produtivos (empregadores) e contando com o acompanhamento do Ministério Público do Trabalho, Fiscais do Trabalho e Ministério Público Estadual, por meio da Vara da Infância e Adolescência.

“Nós temos muitos jovens e adolescentes no município que estão à procura de trabalho, em nosso banco de dados, mais de 500. Alguns já estão com 16 anos e contam com a distorção idade/série, ou seja, não têm ainda o Ensino Médio, somente o Ensino Fundamental. Hoje estamos articulando toda nossa rede municipal para a importância da temática e finalizamos o nosso fluxo de atendimento ao público, graças a esse trabalho entre as secretarias municipais e a fundação”, disse Larissa, completando: “A CSN assegurou que poderá contratá-los, mas diante de um trabalho periódico, como o que estamos apresentando, do qual nosso compromisso é capacitar esses adolescentes e jovens que estão em busca de uma vaga por um emprego seguro, auxiliando no combate ao trabalho infanto-juvenil, como um curso oferecido pela prefeitura para que esses jovens tenham orientação de como proceder no ambiente de trabalho”.

Serviço

O banco de dados do Centro Oportunizar, gerido pela Coordenadoria da Juventude, está disponibilizado a todos os setores de recrutamento das empresas para as futuras contratações. A equipe está à disposição para qualquer dúvida sobre o programa e auxílio de seu cumprimento, conforme o percentual do Programa Jovem Aprendiz que é determinado por lei.

Recentemente, com auxílio do Centro Oportunizar, 16 jovens foram contratados pela empresa RIP que presta serviços à CSN, em processo seletivo realizado pela Fundação CSN, através do programa Jovem Aprendiz. Os recém-contratados foram atendidos no quiosque que fica na Vila Santa Cecília, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com o objetivo principal de auxiliar pessoas com idades entre 15 e 29 anos na conquista do primeiro emprego ou estágio, além da inserção no Programa Jovem Aprendiz. Fotos: Divulgação/Secom PMVR