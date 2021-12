Árvore do Bem foi criada em parceria entre Fundação Beatriz Gama e academia para arrecadar doações

Cerca de 60 crianças e adolescentes entre 0 e 18 anos incompletos, assistidas por meio dos serviços de acolhimento (abrigos) da Fundação Beatriz Gama (FBG), ganharão neste mês, presentes de Natal doados por professores, alunos e funcionários da Academia Konnen, de Volta Redonda. A parceria surgiu através do professor de Tênis, Samuel Suhet, que dá aulas do esporte para as comunidades, através da Escolinha de Tênis da FBG.

“O pessoal da academia sempre faz alguma ação no final do ano, com asilo, creches, entre outros. Daí surgiu a ideia e eu passei para os sócios da Konnen. Na hora eles toparam e eu estou fazendo esse elo entre a fundação e a academia”, explicou o professor.

A ação conta com a Árvore do Bem, colocada na academia. Alunos e profissionais podem escolher uma criança ou adolescente identificada apenas pela inicial do nome, idade e gênero, que esteja na árvore e presenteá-la. As doações poderão ser feitas até o próximo dia 19. Os presentes serão entregues durante a festa de Natal dos jovens assistidos.

O presidente da Fundação Beatriz Gama, Vitor Hugo, destacou a importância de ações como essa para os jovens assistidos pela FBG.

“Podem parecer pequenas ações, mas para as crianças é de muita grandiosidade. Os parceiros têm sido fundamentais para melhorar ainda mais os serviços oferecidos, não só pela fundação, mas por toda a administração municipal”, afirmou o presidente da FBG, Vitor Hugo.