Equipes da Defesa Civil e do Saae estão percorrendo diversos bairros da cidade na manhã desta quarta-feira, dia 15, para continuarem com os serviços de limpeza e reparos necessários, devido aos danos causados pelas chuvas de ontem. O prefeito Rodrigo Drable esteve nos locais logo após as ocorrências serem registradas, na noite de terça-feira, 14.

“As chuvas intensas que enfrentamos foram muito além do que seria razoável para a previsão do dia. Vários bairros foram afetados. Peço que a população tenha consciência de não jogar lixo pelas ruas, pois isso obstrui os bueiros e agrava os alagamentos, que são consequentes às chuvas do período de verão”, disse o prefeito Rodrigo Drable, que visitou os locais junto com o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos; o diretor do Saae, Adilson Rezende; e os vereadores Marquinho Pitombeira e Pissula.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, João Vitor da Silva Ramos, o volume de chuva registrado foi de 60 mm, considerado de categoria muito forte pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).

“Tivemos ao todo as seguintes ocorrências: duas quedas de barreira e deslizamento (Rua A no Siderlândia e Rua da Figueira no distrito Santa Rita de Cássia); uma queda de árvore (Rua Lígia Morais, no Morada da Granja); dois alagamentos (Vila Maria e Vila Nova), ambas devido à drenagem da via não comportar o acumulado de chuva; duas ocorrências de trasbordo do Córrego Laranjeiras (Vista Alegre e Rua São Pedro, no Loteamento Sofia)”, enumerou João.

As ocorrências da Rua A no Siderlândia e Estrada das Figueiras no distrito de Santa Rita já foram liberadas; produtores rurais também tiveram prejuízos. A Secretaria Municipal de Manutenção Urbana e o Saae estiveram nos locais desde o início das ocorrências fazendo a remoção de terra nas vias.

“No momento (manhã de hoje), estamos com equipes na Vila Maria (Rua 13 de Maio e Transversais; Rua Antônio Graciano da Rocha; Rua Afonsina Rangel) raspando e coletando lama. Também estamos retirando barreira da Rua A no Siderlândia e Rua da Figueira no distrito Santa Rita de Cássia. O objetivo é deixarmos todas as ruas limpas hoje. Após a retirada da lama, todas serão lavadas”, destacou o coordenador de Resíduos Sólidos do Saae-BM, Jackson Rabelo.

Níveis dos rios

Ainda de acordo com o coordenador de Defesa Civil, os rios da cidade estão dentro da cota de segurança para transbordamento. “Qualquer alteração, acionaremos as sirenes de alerta nas áreas de risco”, destacou João Vitor.

Fotos Limpeza: Divulgação Fotos vistoria Rodrigo: Chico de Assis