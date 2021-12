Feira Livre de Volta Redonda terá horário especial de Natal

Consumidores poderão ir às compras das 7h30 às 14h30. Protocolos sanitários de prevenção à Covid-19 serão mantidos

A Feira Livre de Volta Redonda contará com horário especial de Natal entre dos dias 18 (sábado) e 24 (sexta-feira). Os consumidores poderão ir às compras das 7h30 às 14h30. A semana com horário diferenciado tem o objetivo de oportunizar bons negócios pela proximidade do Natal.

“Isto sem que a segurança e prevenção à Covid-19 seja esquecida – os protocolos sanitários estão mantidos”, destacou o secretário municipal de Fazenda, Erik Higino.

“É um período de grande movimento no comércio e como a atividade dos feirantes foi muito comprometida ao longo desses quase dois anos de pandemia, entendemos que é importante dar este fôlego para eles. Além de buscar não promover aglomerações. À medida que você aumenta o horário de funcionamento, damos a oportunidade das pessoas irem um pouco mais tarde, lembrando que ainda estamos em pandemia”, disse Erik.

O vereador Renan Cury, que no início da semana levou a reivindicação dos feirantes ao governo, comemorou a decisão. “Os feirantes poderão garantir maiores vendas, seguindo as normas. O governo sempre tem sido muito sensível com a questão da feira”, disse.

Santo Agostinho/Volta Grande com feira especial no dia 20

O bairro Santo Agostinho/Volta Grande voltará a receber a feira, já que era um local onde não havia sido retomado aos moldes originais. A feira no bairro acontecerá no dia 20, segunda-feira. A modalidade permitirá a comercialização de produtos alimentícios, vestuários e calçados na mesma área. Anteriormente os comerciantes estavam divididos entre o setor de alimento e vestuário na extensão do bairro.

Locais da Feira Livre:

– Vila Santa Cecília (Domingo)

– Santa Cruz (Segunda-feira)

– Retiro (Terça-feira)

– Sessenta (Quarta-feira)

– Santo Agostinho/Volta Grande (Quinta-feira)

– Conforto (Sexta-feira)

– Aterrado (Sábado)