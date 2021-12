Um homem, de 61 anos, foi preso por policiais militares na terça-feira, suspeito de agredir a sua própria esposa, de 33 anos, no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda.

A vítima contou na Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher) que as agressões eram constantes. O homem negou as agressões, mas disse que tem problemas com o álcool. O homem vai responder por crime de lesão corporal e ameaça.