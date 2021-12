Polícia Federal deflagra Operação Skal em Barra do Pirai

Policiais federais (PF) deflagraram na manhã desta quarta-feira, a operação denominada SKAL para combater o desvio de recursos públicos federais no município de Barra do Piraí.

Segundo a Polícia Federal, 120 agentes estão cumprindo quatro mandados de prisão temporária e 19 mandados de busca e apreensão nas cidades de Barra do Piraí, Duque de Caxias, Vassouras, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Magé e no Rio de Janeiro.

Segundo as investigações em conjunto com o Ministério Pública Federal, existem desvio de recursos públicos em obras realizadas em hospitais locais. As investigações iniciaram em 2018 e há indícios que servidores municipais estavam atuando em conjunto com empresas para desviarem recursos destinados à saúde do município, principalmente por meio de hospitais.

Segundo apurado, cerca de R$ 6 milhões foram repassados.