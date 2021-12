Policiais civis e militares prenderam na tarde desta quarta-feira, por volta das 13h10min, um jovem, de 22 anos, com armas e drogas, na Rodovia Canção do Amor, na Rua Paulo Barbosa, no distrito de Conservatória, em Valença.

O jovem é suspeito de uma série de homicídios consumado e tentado, ocorrido nos últimos meses no distrito de Conservatória. Com o suspeito os agentes apreenderam 116 pinos de cocaína e 182 sacolés de maconha. Foram apreendidos também revólver calibre 38 e uma pistola 9 mm (com carregador estendido) e farta munição.

Segundo os policiais a prisão do suspeito é de fundamental importância nas investigações, uma vez que há indícios que os homicídios têm relação com a disputa pelos pontos de venda de drogas na região. O suspeito ainda tentou fugir, mas foi contido.