Policiais militar apreende suspeito com drogas no Ilha Parque

Policiais militares estavam em patrulhamento no final da manhã de terça-feira, por volta das 11h50min, quando tiveram a atenção voltada para um suspeito que estava sentado contando dinheiro, na Rua 7B, no Ilha Parque, em Volta Redonda.

Durante abordagem foram apreendidos dois eppendorfs (grande) contendo pó branco e R$383. No momento em que os agentes disseram que ele seria levado para a Delegacia de Polícia, o suspeito empreendeu fuga.

Segundo os policiais, a mãe do suspeito agarrou um componente dos agentes o que acabou impedindo sua apreensão. As drogas, dinheiro e a mãe do suspeito foram levados para a Delegacia de Policia. A mulher foi liberada após depoimento.