Acidente envolve dois carro e um ônibus na RJ-145

Um acidente ocorrido no final da tarde desta quinta-feira, envolveu dois carros e um ônibus, na Estrada Valença/Barra do Piraí, nas proximidades do viaduto do bairro Canteiro, em Valença.

Segundo informações do local, o motorista de um dos veículos teria perdido a direção e colidido com outro. O ônibus que seguia para o bairro Varginha, também foi atingido. A lataria do ônibus do lado esquerdo ficou danificada.

O Corpo de Bombeiros foi acionadas, mas não houve feridos. Uma equipe da Polícia Militar que passava no momento prestou auxílio no trânsito e parte da pista ficou interditada até a remoção dos veículos. Fotos: Sandro Barra