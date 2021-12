Carro bate em poste e motorista fica ferido na Beira-Rio, em VR

O motorista de um carro, de 34 anos, ficou ferido em um acidente na tarde desta quinta-feira (16), na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), em Volta Redonda. Ele bateu em um poste na altura do bairro Siderlândia.

Segundo a Guarda Municipal, o condutor alegou ter sofrido um mal súbito. Em seguida, ele perdeu o controle da direção e colidiu contra o poste, que por pouco não caiu sobre a pista. Com o impacto, a frente do carro ficou destruída.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realização dos primeiros socorros. A vítima foi levada ao Hospital São João Batista com ferimentos na região do tórax. Ainda de acordo com as primeiras informações, ele quebrou uma das mãos.

A Guarda Municipal informou ainda que uma equipe da Light está no local realizando reparos, já que moradores ficaram sem energia.