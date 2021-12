Jaguatirica é encontrada morta em Quatis

Uma jaguatirica foi encontrada morta na terça-feira na margem da RJ-159, próximo ao distrito de Joaquim Leite, em Quatis. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade informou que o animal estava em adiantado estado de decomposição, não condizente com a informação inicial de que acabara de ter sido atropelado no mesmo dia. A suspeita é que a jaguatirica tenha sido deixada no local.

Como o lugar é afastado e não há relatos ou provas dos proprietários no entorno, não foi possível encontrar um suspeito do crime ambiental, que, mesmo assim, será registrado na delegacia de polícia. O animal foi enterrado em local adequado, informou a secretaria, que comunicará o fato ao Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), para monitoramento da presença de outros felinos da mesma espécie na cidade. (Foto: Divulgação)