A Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com o Rotary (Rotary Volta Redonda, Rotary VR Leste e Rotary VR Norte), realiza no próximo domingo, dia 19, a 6ª edição do Descarte Solidário de Resíduos Elétricos e Eletrônicos. O ato será na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, das 9h às 15h, acompanhado ainda de uma campanha especial de vacinação. O descarte será feito no sistema ‘drive-thru’ e não será preciso que as pessoas desçam do veículo para fazer o descarte. Uma equipe de voluntários fará a retirada da carga e quem desejar pode levar seu lixo eletrônico a pé.

A iniciativa tem como finalidade ajudar o meio ambiente e as pessoas em situação de vulnerabilidade social, além de promover a destinação social e ambientalmente correta de materiais eletroeletrônicos em fim de vida útil. De acordo com o idealizador do projeto e diretor do Rotary Volta Redonda, Anderson Oliveira, essa será a primeira edição realizada em parceria com os fabricantes, através da Gestora Green Eletron, que foi criada para auxiliar as empresas no atendimento à lei 12.305/2010 sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

“Após assinatura de acordo de cooperação entre o Rotary Clube e a Green Eletron, esse projeto se tornou Distrital, com solicitações de atender todo território nacional. Assim, será possível receber pilhas, baterias, cartuchos de impressoras e tonners, além das lâmpadas de LED”, disse Anderson.

O diretor explicou ainda que uma bonificação será arrecadada com os fabricantes, para ser totalmente destinada às instituições sociais dos locais onde se realizam os eventos. No caso de Volta Redonda, essa edição vai contemplar a Apae e Apadefi. Já nos próximos eventos, a Casa da Criança e do Adolescente também será contemplada.

O Projeto

O projeto, que acontece sempre em um intervalo de seis meses, nasceu em Volta Redonda e já percorreu outros onze municípios do Sul Fluminense e da Baixada Fluminense. Com essa edição, Volta Redonda deve atingir a marca das 70 toneladas de material recolhido e uma arrecadação da ordem R$ 21 mil distribuídos para as instituições sociais.

Os materiais arrecadados são enviados para a reciclagem através de empresas ligadas e credenciadas pelos fabricantes, onde são feitos todos os processamentos de logística reversa com aproveitamento de 100% para reciclagem.

Ações em parceria com a Secretaria de Saúde

O evento conta ainda com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que irá disponibilizar doses das vacinas contra a Covid-19, Sarampo e Poliomielite (oral), com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal.

A SMS orienta que a vacinação contra o Sarampo seja feita em adultos que ao longo da vida não receberam o reforço do imunizante. Pessoas que não tenham a caderneta de vacinação devem apresentar um documento de identidade com foto, CPF ou cartão do SUS. Já a vacina contra a Poliomielite será reforçada para crianças de 1 a 5 anos, que ainda não tenham tomado o reforço. Os pais ou responsáveis devem apresentar o cartão de vacinação da criança no ato da imunização.

Equipes do Hospital São João Batista também estarão no local, realizando ações voltadas para atender a população, tais como incentivo a doação de sangue e controle da pressão arterial e do diabetes.