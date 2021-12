Policiais militares receberam informação sobre grande quantidade de drogas que estariam escondidas em uma escola do bairro Santa Terezinha, em Três Rios.

Os agentes foram até o educandário e encontraram mais de 20 tabletes escondidos no prédio, totalizando de 18 quilos da droga. As drogas foram levadas para a Delegacia de Polícia, de Três Rios.

No momento da apreensão das drogas apenas funcionários estavam no local. As polícias civil e militar estão investigando o caso.