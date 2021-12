Policiais militares apreenderam na noite de quarta-feira, dois pinos de pó branco (cocaína), com quatro suspeitos na Rua A, no bairro Santa Rosa, em Valença. Os suspeitos, de 39, 35, 30 e 29 anos, foram abordados e nada de ilícito foi encontrado. Próximo deles havia dois pinos de cocaína. Os suspeitos disseram que compraram e que estariam usando as drogas juntos.

Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia, onde foram ouvidos e enquadrados como usuários de drogas e liberados em seguida.