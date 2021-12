Polícia Militar aprende drogas com suspeitos em Engenheiro Passos

Policiais militares foram verificar uma denúncia nesta quarta-feira, por volta das 17 horas, sobre o tráfico de drogas, que estava sendo praticada por suspeitos na Estrada Rio x Caxambu, em Engenheiro Passos, em Resende.

Na chegada ao local os dois suspeitos, um adolescente de 17 anos e um jovem, de 19 anos, foram abordados, mas nada de ilícito foi encontrado. Nas proximidades de uma caixa d’água foi encontrada uma sacola contendo 66 trouxinhas de maconha. Na casa de um dos suspeitos foram encontrados mais 12 pinos de cocaína e R$50.

Na residência do outro suspeito foram apreendidos 97 frascos vazios para acondicionar cheirinho da loló e um galão com certa quantidade do mesmo material. Os dois foram levados junto com as drogas apreendidas para a Delegacia de Polícia, de Resende.

O adolescente foi autuado pelo fato análogo ao tráfico de drogas e ficou apreendido. O outro ficou preso.