PRF aprende eletrônicos durante fiscalização na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) abordaram na noite de quarta-feira, por volta das 19h30min, um veículo Chevrolet Prisma (Curitiba-PR), com dois homens, de 34 e 35 anos, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

Os dois ocupantes do veículo disseram que estavam vindos de Foz do Iguaçu (PR) com destino ao Rio de Janeiro. Durante fiscalização foram encontradas caixas de papelão contendo materiais eletrônicos, como Hard Disk (HD), cigarros eletrônicos, central de cabeamento ótico para internet, placa para central e essência para cigarro eletrônico.

Sobre a procedência do material os dois homens informaram que adquiriram no Paraguai. Disseram que não tinham documentação fiscal dos produtos. Os dois foram detidos por falta de pagamento de impostos. Segundo os agentes, a pena é de um a quatro anos de reclusão. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de Angra dos Reis.

Foram apreendidos 69 cigarros eletrônicos, 115 essências para cigarro eletrônico, uma central de cabeamento ótico para Internet, duas placas eletrônicas para central de cabeamento ótico para internet e 36 unidades HDs. O valor total das mercadorias apreendidas foi estimado em 50 mil reais. Os dois foram detidos pelo crime de descaminho.

OBS: Descaminho é um crime de ordem tributária, definido como “iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada ou saída do País ou pelo consumo de mercadoria”. É diferente de contrabando, que envolve produtos proibidos.