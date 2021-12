 PRF realiza palestra de educação no trânsito em Arrozal

A equipe do Grupo de Educação para o Trânsito (Getran) da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou na manhã desta quinta-feira, uma palestra de educação para o trânsito, na empresa Carta Fabril, em Arrozal (Piraí).

A palestra foi voltada principalmente para os motoristas profissionais, com informações sobre segurança no trânsito, jornada de trabalho com ênfase na Lei do Descanso do Caminhoneiro, o perigo do uso de álcool e drogas ilícitas por motoristas e na condução do veículo.

Cinquenta pessoas participaram da palestra.