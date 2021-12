Volta Redonda pode ter escritório regional do Conselho de Biologia

Neto recebeu o presidente do órgão, Vicente Conti, e prometeu apoio ao projeto

O município de Volta Redonda pode abrigar o primeiro Escritório Regional do Conselho Regional de Biologia 2ª Região RJ/ES (CRBio-02), que vai atender às cidades que compõem o Médio Paraíba. O projeto foi apresentado ao prefeito Antônio Francisco Neto pelo presidente do órgão, Vicente Moreira Conti, na tarde desta quarta-feira, 15. Também estava no encontro o biólogo Jadiel Teixeira, que coordena o Zoológico Municipal de Volta Redonda.

De acordo com Jadiel, a implantação do Escritório Regional do CRBio no município vai aproximar os biólogos da região dos serviços prestados pelo órgão. “Volta Redonda tem localização privilegiada e fácil acesso. Isso vai agilizar os processos ligados à profissão que são de competência do conselho, que hoje tem sede única no Centro do Rio de Janeiro”, contou.

A descentralização do serviço é uma proposta da gestão de Vicente Conti à frente do CRBio. E Volta Redonda foi a primeira cidade escolhida para abrigar um escritório regional. Sabendo a importância da medida para os profissionais biólogos, o prefeito Neto ofereceu apoio ao projeto.

“Vamos ver a possibilidade de a prefeitura fazer a cessão do espaço para a implantação do Escritório Regional do CRBio e ajudar a concretizar o projeto”, afirmou o prefeito. O objetivo da direção do órgão é que o escritório esteja em funcionamento no primeiro semestre de 2022.

Vicente Conti agradeceu à receptividade do prefeito Neto ao projeto e lembrou de sua colaboração com os profissionais da área enquanto deputado estadual, em 1990. “Neto foi um dos que lutaram para que o governo do estado publicasse lei que permite aos biólogos serem responsáveis técnicos e até donos de laboratórios. Benefício exclusivo do Estado do Rio de Janeiro”, falou.

“O Médio Paraíba tem importância grande por ter quatro instituições de ensino superior ligadas às Ciências Biológicas e Volta Redonda tem posição estratégica para o escritório regional por ser central. Vai atender os biólogos do Sul do Estado e Costa Verde, subindo por Lídice e Rio Claro”, explicou.

“Os conselhos trabalham em benefício da sociedade, pois atuam contra os maus profissionais”, afirmou, informando que hoje há 12 mil inscritos no CRBio-02.

Papel do CRBio

O Conselho Regional de Biologia é responsável, por exemplo, por registrar os profissionais e empresas que atuam nas diferentes áreas da biologia; expedir os documentos legais de identificação; certificar atividades e serviços; orientar e fiscalizar, adotando as providências aplicáveis ao atendimento dos princípios e normas institucionais; registrar e averbar documentos legais; e apoiar e promover ações visando a valorização do profissional e empresas, seu reconhecimento público e sua importância como prestador de serviços para a sociedade.

