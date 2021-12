Bebê de 4 meses e jovem são atingidos por tiros em Valença

Um bebê, de 4 meses, foi atingido por um tiro na perna e um jovem, de 20 anos, foi atingido por um tiro na boca, na noite de quinta-feira, por volta das 22h30min, na Rua Eugênio de Souza Nunes, no bairro Hidelbrando Lopes, em Valença.

Policiais militares foram acionados para verificar denúncias sobre suspeitos que estariam disparando tiros na parte alta do bairro Hildebrando Lopes. Ao chegarem ao local, os agentes se depararam com as duas vítimas. Os agentes saíram em procura dos suspeitos do atentado de homicídio. Populares disseram que quatro homens chegaram a pé e iniciaram os disparos para o interior de uma residência.

Os suspeitos estavam com os rostos cobertos com máscaras o que prejudicou a identificação. Uma informação dava conta de que dois suspeitos são moradores do Rio de Janeiro. Uma mulher, de 27 anos, disse que quase foi atingida por tiros. Os feridos foram levados para o Hospital Escola, onde continuam internados. O rapaz contou aos policiais que já vinha sofrendo ameaças.

Na Delegacia de Polícia, de Valença foi confeccionado um boletim de ocorrência, de tentativa de homicídio. O perito da Polícia Civil compareceu ao local, onde apreendeu seis estojos calibre 9mm. Policiais militares continuam em busca dos criminosos, que já foram identificados.