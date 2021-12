Um carro pegou fogo no início da manhã desta sexta-feira, no km 262, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) chovia no momento do acidente. Ninguém ficou ferido. Os ocupantes saíram a tempo para evitar ferimentos numa possível colisão. Ainda não se sabe as causas do acidente.