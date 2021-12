Um idoso, de 69 anos, levou várias facadas ao se recusar a trocar dois porcos por um cavalo, na quinta-feira, numa área rural, no bairro São Francisco, em Barra Mansa. Após a tentativa de homicídio, o homem encontrou com a filha do fazendeiro na estrada e ainda a ameaçou. A vítima contou que estava em sua fazenda, quando o idoso chegou queria fazer a troca dos animais. Como ele não aceitou, o homem pegou uma faca e o atacou.

O fazendeiro foi atingido no braço, na mão e no peito. O idoso chegou a pegar um pedaço de tronco e o agressor fugiu levando a faca. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.

O idoso foi levado para Santa Casa de Misericórdia. O caso foi registrado como lesão corporal. Policiais militares saíram para tentar pegar o suspeito que foi preso na Rua Recife, no bairro Getúlio Vargas.

Durante revista, foi encontrado no bolso dele uma cápsula de cocaína. Na casa do suspeito os agentes encontraram a faca que foi usada na tentativa de homicídio. A faca foi levada para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.