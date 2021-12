Policiais militares foram acionados no início da noite desta sexta-feira por volta das 18h10min, para dar apoio aos agentes do Detran e policiais militares que estavam numa operação de fiscalização de veículos no bairro Dudu Lopes, em Valença.

No local, os policiais foram informados de que o condutor da moto, de 29 anos, não possuía a documentação da moto. Foi constatado ainda que o veículo estava com várias peças de outras motos.