A passagem de pedestre de uma ponte desabou com as fortes chuvas que atingiram a região nesta sexta-feira, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

A ponte de acesso a Vila dos Remédios foi interditada pela Defesa Civil de Barra Mansa, até que seja avaliado se a estrutura foi comprometida.

Houve também alagamento devido às cheias do Rio Milanez, que transbordou. O acesso ao distrito e ao município de Quatis foi totalmente interditado.