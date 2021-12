Secretaria retoma Programa de Educação Ambiental em Volta Redonda

Pasta do Meio Ambiente está realizando visitas guiadas a áreas verdes como Parque do Ingá e reestruturação do projeto no Zoo-VR

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) de Volta Redonda está retomando o Programa de Educação Ambiental, que envolve ações que ensinam sobre preservação da fauna e da flora, além de integrar a população às áreas verdes da cidade. Por meio de parceria com a secretaria de Ação Comunitária (Smac), o Parque Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá vem recebendo visitas de grupos atendidos nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social).

“Estamos começando a estreitar a relação com os Cras, porque tem muita gente que não conhece a fazenda, o bioma da Mata Atlântica que ali está preservado, e a Educação Ambiental está vindo para isso, para integrar a comunidade e para mostrar que existem essas áreas verdes e devem ser preservadas”, explicou o subsecretário de Meio Ambiente de Volta Redonda, Anderson Silva de Azevedo.

Nesta quinta-feira, dia 16, aconteceu a visita de 25 idosos atendidos pelo Cras do bairro Dom Bosco ao Parque do Ingá, onde participaram de atividades, incluindo uma palestra sobre chás medicinais. O local já recebeu a visita de 25 jovens, entre sete e 14 anos, da Rede Municipal de Ensino, da região do Cras Água Limpa; um grupo de 25 pessoas de todas as idades atendidas pelo Cras Vila Rica; 25 idosos do Cras Jardim Belmonte; e outros 15 idosos atendidos pelo Cras do bairro Roma II.

Durante as visitas, os grupos conheceram um pouco o Parque do Ingá e o viveiro de mudas, onde receberam doação de plantas e de composto orgânico, participaram de um café da manhã, fizeram trilhas, e também conheceram a represa que abastecia Volta Redonda originalmente.

Zoo-VR

No Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR), a secretaria de Meio Ambiente promoveu dois cursos – Práticas Agroecológicas de Produção e Planejamento de Produção de Hortaliças – neste mês de dezembro. Os treinamentos foram promovidos através da parceria entre a SMMA com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e o Sindicato Rural de Barra Mansa.

Além da capacitação, a previsão é que novas ações aconteçam a partir de fevereiro do ano que vem. Ainda em janeiro, haverá um novo recrutamento de estagiários e treinamento para participarem do programa.

“Estamos reestruturando o programa com protocolos específicos, contendo roteiros diferenciados e atrativos para cada grupo ou faixa etária, incluindo o recinto de imersão, onde os visitantes têm a oportunidade de visualizarem os animais de perto”, afirmou o coordenador do Zoo-VR, o biólogo Jadiel Teixeira. Fotos: Divulgação Secom/PMVR.