Um homem foi preso e um adolescente foi apreendido na noite de quarta-feira, por suspeita de tráfico de drogas no “Beco do K.O”, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram até o local após receber denúncias de que a dupla estava vendendo drogas no beco. De acordo com a polícia militar, o local seria o mesmo de um vídeo, que circulou nas redes sociais, onde vários usuários faziam filas para comprar entorpecentes.