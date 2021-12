A queda de barreira durante as fortes chuvas que atingiram Serra D’água (Angra dos Reis) e o distrito de Lídice, em Rio Claro obstruiu as duas saídas do primeiro túnel sentido Barra Mansa/Angra dos Reis.

Dois carros e duas motos ficaram presos e não tiveram como continuar viagem. Em um dos carros estava um mulher grávida de nove meses. Pelo menos, 20 carros não conseguiram passar pelo túnel.

Segundo o engenheiro André Porto, da Secretaria de Segurança da prefeitura de Angra dos Reis, ocorreram oito deslizamentos de terra e o trânsito voltou a fluir em meia pista, por volta das 2h30min, deste sábado. A prefeitura de Angra dos Reis enviou 20 caminhões para a retirada e limpeza da pista. A Defesa Civil, também de Angra dos Reis esta no local para acompanhar e ajudar nos trabalhos após as chuvas.

Nas redes sociais várias campanhas estão sendo feitas para ajudar a população que perdeu quase tudo.

RIO CLARO – A prefeitura de Rio Claro emitiu uma nota sobre o ocorrido e iniciou o trabalho de recuperação das pistas e ajuda aos desalojados.

COMUNICADO OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO À POPULAÇÃO.

Em decorrência das fortes chuvas que estão caindo sobre o município de Rio Claro, em especial, ao Distrito de Lídice, com queda de barreiras na rodovia RJ 155, transbordamento do rio que corta a cidade e consequente invasão das águas ao comércio, Pronto Socorro (SPA), CIEP e outros, a Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano informa que está com máquinas em deslocamento para Lídice, com monitoramento da situação e neste sábado estará com Caminhão Pipa e homens para ajudar na remoção dos entulhos, limpeza e outras ações. Ao mesmo tempo estará atuando em Rio Claro, no Morro do Estado, Itambé e outros locais. A Defesa Civil também está atuando bem como o DER, que estará trabalhando na rodovia que corta nosso município.