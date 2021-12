A informação indica que oito barreiras caíram ao longo da rodovia. A previsão para a liberação da RJ-155 é somente para a manhã deste sábado. Máquinas estão trabalhando para desobstruir a estrada.

As fortes chuvas que atingiram a região Angra dos Reis (Serra D’água) e o distrito de Lídice (Rio Claro) provocaram alagamentos e interdições em vários pontos da RJ-155 (Rodovia Saturnino Braga), ligação Barra Mansa à Angra dos Reis.

Os locais mais afetados foram Serra D’água (Angra dos Reis) e o distrito de Lídice (Rio Claro-RJ). As chuvas provocaram alagamentos em vários pontos de Lídice. O nível do rio subiu muito e atingiu várias casas.

O comércio da localidade também sofreu com as inundações. Muitos foram surpreendidos e as águas invadiram os estabelecimentos comerciais que provocaram a perda de mercadorias.

A rodovia RJ-155, continua interditada. Uma ambulância do Samu (Serviço ode Atendimento Móvel de Urgência) que estava no pátio do Hospital de Lídice, foi atingida pelas águas. Até o hospital sofreu alagamentos.

A informação indica que oito barreiras caíram ao longo da rodovia. A previsão para a liberação da RJ-155 é somente para a manhã deste sábado. Máquinas estão trabalhando para desobstruir a estrada.