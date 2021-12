Estreia será com peça adaptada do livro ‘Família Curty – História Sem Fim’, no Facebook do Grebal

O Grêmio Barra-mansense de Letras estreia neste sábado, dia 18, o projeto virtual “Literatura em Movimento”, em parceria com a Cia Teatral Granada. Para dar início à proposta de transformar livros em teatro, será lançada, às 18 horas, a peça de adaptação do livro “Família Curty – História Sem Fim”, em vídeo, na página do Facebook do Grebal (https://www.facebook.com/grebal).

O presidente do Grebal, Paulo Rangel, explica que a ideia de adaptar livros de grebalistas para peças de teatro já fazia parte do planejamento de 2020. E diante da pandemia, “foi preciso aguardar o momento oportuno para colocarmos em prática o ‘Literatura em Movimento’, adaptado para o formato virtual”. E destaca que conforme as flexibilizações, encontros e eventos presenciais também voltarão a acontecer na sede do grêmio, que foi revitalizada recentemente.

O projeto terá continuidade em 2022, quando outros livros serão analisados junto à capacitada equipe da Cia Teatral Granada para avaliar as possibilidades, entre os diversos títulos lançados pelos autores do Grebal, que possam basear novas encenações. E terá, em paralelo, a sequência do “Sarau Mestres da Poesia”, que aconteceu ao longo de 2021 também em formato virtual.

– A literatura saída das páginas do livro, toma forma, voz e movimento em mais uma criação do Grebal. Em parceria com a Cia Teatral Granada, transportamos para o palco do recém-criado Teatro de Bolso, toda a emoção vivida pelos personagens do livro escrito por Carlos Elias Curty – descreveu o também diretor Paulo Rangel, que adaptou a obra.

Sobre o livro

“Família Curty – História Sem Fim” retrata a época em que a família Curty deixou suas terras, em 1819, com cerca de 2 mil suíços, para seguir os sonhos rumo à “Terra Prometida”. Num trajeto que durou longos meses, em um navio em condições insalubres, a viagem foi marcada por grandes tragédias até a chegada no Brasil.

Elenco

Para dar vida à história no palco do Grebal, o elenco foi formado por: Amanda Gomes; Ivan de Moura Portugal; Paulo Rangel; Ceminha Guedes; Indieslay Meneguit; João Pedro Barros; Rita Rangel; Antonella Nogueira de Paiva; Larissa Rodrigues; Roberta Cristina de Souza; e Sandro Aragão.