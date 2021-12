Um idoso de 62 anos, condenado por abusar sexualmente de uma criança durante cinco anos em Itatiaia, foi preso na tarde de sexta-feira (17) pela Polícia Civil, numa casa da zona rural do município de Passa Vinte (MG).

O idoso não resistiu à prisão. Segundo policiais, a menina foi abusada dos seis aos 10 anos de idade, quando tomou coragem de contar à mãe sobre a violência que sofria, já em 2016. Em seguida, a mãe procurou a delegacia e fez a denúncia.

O idoso foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado. A sentença foi expedida pela Vara Única da Comarca de Itatiaia no último dia 27 de novembro. Desde então, ele era considerado foragido da Justiça. Após ser levado à delegacia, ele irá para uma unidade prisional do Estado do Rio de Janeiro, onde cumprirá sua pena.