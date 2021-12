Governo distribui alimentos a estudantes da rede municipal de ensino e na próxima semana a entrega será de frango e panetone

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), irá garantir uma ceia de Natal mais robusta a mais de 36 mil alunos da rede pública da cidade. A pasta iniciou a entrega de cestas de alimentos para todos os estudantes nas unidades escolares. Cada aluno ganhará um kit, que na próxima semana será completado com um frango e um panetone, que serão retirados na Ilha São João.

Pais e responsáveis têm elogiado a iniciativa da SME e, principalmente, a qualidade dos produtos do kit. A professora Deniele da Silva é mãe de três estudantes da rede e vai ganhar uma cesta para cada filho. “Confesso que fiquei surpresa quando cheguei para buscar a cesta do meu mais velho, de 13 anos, porque vi que realmente era uma cesta boa, com produtos de qualidade. Um kit que vem para suprir a necessidade, principalmente de quem não tem condição. A gente sabe, que independente da pandemia, os preços estão muito elevados e essa cesta é uma ajuda. Como temos uma renda fixa, chegamos a um acordo que vamos doar duas cestas para quem realmente está precisando”, disse Deniele.

O analista de sistemas Bruno Venâncio é pai de Ana Clara. Ele revelou que também ficou surpreso com o benefício ao chegar à escola da filha para buscar o boletim de fim de ano. “Vai ajudar bastante no nosso Natal. Foi uma surpresa para todo mundo. Muito bacana. Esperamos que ajude outras famílias também”, disse.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou que a medida vai beneficiar não só os alunos, mas as famílias de uma forma geral. “O kit de alimentação vai atender toda a família. A Educação tem esse recurso e buscamos usar de uma maneira igualitária, beneficiando todos da rede do mesmo jeito”, afirmou o prefeito.

Para a compra dos frangos, mais uma vez foi usado recurso do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), enquanto o panetone será dado pela própria prefeitura. Eles serão entregues a partir do dia 21, às 8h, na Ilha São João. Para conseguir receber os produtos, é preciso apresentar um voucher que está sendo entregue no momento da retirada das cestas nas escolas.

Para a compra dos kits, foi utilizada verba do PNAE. No total, serão investidos R$ 3,7 milhões para tornar o fim de ano das crianças e adolescentes mais saudáveis. A secretária municipal de Educação, Therezinha Gonçalves, a Tetê, destacou que diante das dificuldades financeiras que todos estão vivendo, em razão dos efeitos da pandemia, o governo pretendeu proporcionar um Natal com menos desigualdades.

“Através do recurso do PNAE estamos podendo oferecer a todo estudante da rede pública de Volta Redonda o kit alimentação, no período que antecede o Natal. Acreditamos que com essas ações o governo está proporcionando um Natal com menos desigualdades, mais feliz e harmonioso às famílias dos nossos alunos”, frisou Tetê.

Fotos: Cris Oliveira