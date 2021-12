PRF flagra condutor com CNH suspensa na Dutra, em Barra Mansa

Policiais rodoviários federais (PRF) flagraram neste sábado (18) por volta das 15 horas, um condutor, de 62 anos, conduzindo um veículo Honda HR-V EXL CVT, com placa de Carapicuíba (SP), com a carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Os agentes estavam em patrulhamento quando o veículo foi parado. Durante fiscalização, a PRF verificou que a carteira estava suspensa desde 11 de dezembro de 2021 até 11 de setembro de 2022. O condutor foi detido por violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Por ser considerado crime de menor potencial ofensivo foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO), tendo o condutor assinado se comprometendo a comparecer ao JECRIM quando for intimado.

Além do crime de trânsito, sendo lavrado TCO, foi aplicada a devida multa de trânsito por conduzir com CNH suspensa no valor de R$ 880,41, e o veículo foi retido até apresentação de um condutor devidamente habilitado para conduzi-lo.