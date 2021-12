Dez pessoas ficaram feridas na madrugada deste domingo (19) em uma colisão entre duas embarcações em Angra dos Reis. O acidente ocorreu a região da praia do Abraãozinho.

Uma das embarcações – uma lancha – pertence a prefeitura e transportava uma equipe da Segurança Pública. Segundo o governo municipal, a lancha foi até o local para fiscalizar uma festa que ocorria irregularmente.

Após entregar uma intimação, durante o trajeto de volta, a embarcação com cinco agentes da equipe de Segurança Pública se envolveu em uma colisão com outra, do tipo táxi-boat, com 19 ocupantes. Dos feridos oito estavam no táxi-boat e duas na embarcação da prefeitura. Inicialmente, elas foram atendidas no posto de saúde da Vila do Abraão, todas conscientes.

Quatro foram encaminhadas com ferimentos leves para o Hospital Municipal da Japuíba, para exames complementares, e seis foram liberadas na hora. A unidade médica informou que os quatro pacientes fizeram tomografia e foram liberados. Com a colisão, o táxi-boat acabou afundando, mas os ocupantes foram retirados da água pelas equipes de resgate. A embarcação da prefeitura ficou ancorada na Ilha Grande.

Em nota a prefeitura disse que a embarcação com a equipe da Segurança Pública estava “com todas as luzes de navegação ligadas, incluindo um giroflex”. A Polícia Civil de Angra investiga o acidente. Por: Felipe Cury