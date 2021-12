Mulher é baleada no bairro Ano Bom

Uma mulher, de 40 anos, foi baleada com dois tiros na madrugada deste domingo, na Praça das Nações Unidas (Pracinha do Ano Bom), no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou a vítima para a Santa Casa de Misericórdia. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida por tiros na perna (região do fêmur) e braço. Segundo as primeiras informações, o braço dela foi perfurado e atingiu a região do tórax.

A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima. O crime foi registrado na delegacia de polícia da cidade como tentativa de homicídio.