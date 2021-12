Policiais militares estavam em patrulhamento quando tiveram a atenção voltada para um veículo Colbalt (preto), na Rua Monsenhor Tomas Tejerina, com dois ocupantes, nas proximidades do número 64, no bairro Hidelbrando Lopes, em Valença.

Durante a abordagem os agentes encontraram num casaco que estava no banco do carona um revólver calibre 38 (numeração raspada), quatro munições do mesmo calibre e R$860.

Segundo os agentes, o condutor do veículo teria envolvimento com drogas e seria irmão da vítima que sofreu uma tentativa de homicídio na quinta-feira, no mesmo bairro. Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.