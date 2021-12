Volta Redonda avança para contar com castramóvel em 2022

Aquisição do veículo, trailer e equipamentos será feita a partir de emendas parlamentares. Previsão é que serviço comece a funcionar em março

A Prefeitura de Volta Redonda deve contar com um castramóvel em 2022. O município recebeu R$ 420 mil em emendas parlamentares dos deputados federais Soraya Santos (PL) e o delegado Antonio Furtado (PSL). A verba será usada para aquisição de um veículo, trailer e todos os equipamentos e materiais necessários para a montagem e funcionamento do consultório e mini-centro cirúrgico. A previsão é que o serviço comece a funcionar até março do ano que vem.

A aquisição do castramóvel e dos equipamentos será feita por meio de licitação. A expectativa é que após o início dos atendimentos com o veículo, a fila de espera pelo procedimento na cidade, estimada hoje em 6.600 animais, seja zerada. Além da prevenção de doenças, a estratégia busca diminuir a população de animais abandonados.

“Hoje, o CCZ não consegue absorver toda a demanda. Diariamente são castrados cerca de oito animais, sendo que na fila de espera são adicionados 15, 20. Com o castramóvel seria mais uma alternativa. O CCZ se tornaria um centro de referência de castração no que tange o controle de zoonoses, enquanto o castramóvel faria o atendimento itinerante nos bairros”, explicou a coordenadora da Vigilância Ambiental e responsável pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Janaína Soledad.

Uma reunião realizada esta semana no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto debateu sobre como o serviço será feito na cidade. Além da responsável pelo CCZ, o encontro contou com a participação dos secretários de Governo (Gegov) e de Esporte e Lazer (SMEL), Carlos Macedo e Rose Vilela; os coordenadores de Defesa e Bem-Estar Animal da SMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) e do Zoológico Municipal de Volta Redonda, Ana Cleia de Andrade Fontes e Jadiel Teixeira, o presidente do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), Paulo Cezar de Souza, o PC, além dos vereadores Paulo Conrado, autor do projeto do Castramóvel, Paulinho AP e Renan Cury.