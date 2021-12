Barra do Piraí sofre com as cheias dos rios Paraíba do Sul e Piraí

As secretarias de Assistência Social e de Educação abriram as portas do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e a Escola Municipal Manoel Fonseca, respectivamente, para receber famílias atingidas pelas cheias do Rio Piraí.

As cheias do rio ocorreram no sábado, 18. Até o momento, não há informações oficiais sobre quantos estão desalojados ou desabrigados. Segundo a prefeitura, Areal, Boa Sorte, Asilo, Cantão, Asa Branca, parte da Vargem Grande e do Maracanã estão com fornecimento comprometido no fornecimento d’água.

Os bairros Chalet, Santana de Barra, Roseira, Ponte Vermelha, Maracanã, Ponte do Andrade, Vargem Grande, Carbocalcio, Boca do Mato e parte do Centro registraram alagamentos neste sábado (18). A água invadiu casas, mas não há desabrigados ou desalojados.

O padre Juarez Sampaio fez um apelo nas redes sociais pedindo doações que devem ser entregues na igreja no centro de Barra do Piraí.