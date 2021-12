Bom velhinho já entregou 10,2 mil presentes a crianças; visitas acontecem até o dia 23, das 15 às 22 horas, na Praça Brasil

Com a aproximação do Natal, a Casa do Papai Noel, na Praça Brasil, Vila Santa Cecília, já recebeu mais de 30 mil visitantes, em balanço levando em conta as ações até domingo (19). A morada do bom velhinho ficará aberta para visitação até o dia 23 de dezembro, das 15h às 22h, recebendo crianças e distribuindo presentes.

Além da presença do Papai Noel, há também seis “noelitas”, que ajudam na recepção dos visitantes e na entrega dos brinquedos. Ao todo, serão distribuídos 18 mil presentes, sendo que até o momento mais de 10 mil crianças já receberam uma lembrança do Natal 2021. Para visitar a Casa do Papai Noel, as famílias recebem uma senha, há toldos e cadeiras para as pessoas na fila. O uso de máscara é obrigatório.

De acordo com o presidente do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), Paulo Cezar de Souza, o PC, que coordena os festejos natalinos na cidade, já foram entregues às crianças 10.200 presentes. “É uma alegria ver as crianças ganhando o esperado presente de Natal, muitas contam apenas com essa lembrança no fim do ano. O ‘Natal da Cidadania’ resgata o sonho natalino de amor e esperança para todos, principalmente para as famílias mais carentes. O projeto envolveu todo o secretariado municipal”, disse PC, que coordena a Casa do Papai Noel.

A Casa do Papai Noel – inaugurada dia 05 na abertura oficial do Natal da Cidadania – foi montada em dois contêineres vermelhos com bordas, porta e janelas brancas, além de piso simulando madeira e interior verde. A decoração natalina conta também com Árvores de Natal translúcidas, bolas gigantes, guirlandas com gnomos, Boneco Quebra Nozes, botas grandes com adereços, trenó com renas, dois presépios – um montado na fonte luminosa – e o outro na área verde da praça. Outra atração é o Papai Noel gigante inflável em frente ao arco luminoso, local em que muitos fazem fotos.

“A casa foi comprada e adaptada, acrescentando uma varanda e telhado. Disponibilizamos toldos e cadeiras para as pessoas da fila. Além disso, uma loja de móveis nos emprestou armários. A decoração da casa ficou por conta do carnavalesco do Bloco da Vida, Paulo Bernardo. Ele foi o responsável por coordenar o grupo que criou toda a decoração da Casa do Papai Noel. Foram utilizados materiais reciclados e de baixo custo de produção, reaproveitando sobras de carnavais passados”, explicou PC.

A limpeza no local é feita diariamente por funcionários da SMI (Secretaria Municipal de Infraestrutura), assim como a varrição, que ocorre duas vezes por dia. A Guarda Municipal também está no local com um posto itinerante, garantindo a segurança e tranquilidade de todos.