Verba foi destinada pelo deputado federal Delegado Antonio furtado e será usada para aquisição de castramóvel e implantação de programa de atendimento, monitoramento e denúncia

Simpatizante dos animais e preocupado com os cuidados e atenção que precisam, o deputado federal Delegado Antonio Furtado tem buscado apoiar os projetos das prefeituras do Sul Fluminense. Entre as cidades beneficiadas está Volta Redonda, com o envio de quase R$500 mil para ser investido na qualidade de vida dos bichinhos e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida da população.

– A causa animal está sempre presente nas minhas ações e atividades. Tenho buscado ajudar todas as prefeituras que possuem projetos nessa área. Entendo a importância de cuidar dos bichos e fazer campanhas de orientação. Além de trazer recursos, estou empenhado em propor Leis que garantam o bem estar dos animais. Ajudei aprovar a lei para aumentar a pena de maus tratos a animais e apoiei a lei para impedir tatuagens e piercings em cães e gatos – destacou o parlamentar.

Com recurso liberado, a cidade vai ganhar um programa de triagem, monitoramento e controle dos animais. Para isso serão adquiridos um Castramóvel já em processo de licitação pela prefeitura, veículos para contenção e combate a proliferação de vetores, como os mosquitos transmissores de dengue e chikungunya. O projeto foi considerado diferenciado e terá a união de diversos setores como o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), a Secretaria de Meio Ambiente trabalhando e o Centro de Controle de Zoonoses.

– Esse projeto da prefeitura de Volta Redonda vai além da aquisição do castramóvel. O serviço contemplará um trabalho de triagem, campanhas de adoção e de prevenção aos maus tratos e abandono. Quando cuidamos bem dos animais, contribuímos para a saúde da população e combate a proliferação de vetores – acrescentou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.—

Suély Zonta-Assessoria de Imprensa