A sexta edição do “Descarte Solidário de Lixo Eletroeletrônicos”, evento realizado pelo Rotary Clube de Volta Redonda juntamente com o Rotary VR Leste e Rotary VR Norte, em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, recolheu cerca de 16 toneladas. O principal ponto de coleta foi montado na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, onde das 9h às 15h deste domingo (19), as pessoas puderam descartar resíduos elétricos e eletrônicos.

A estimativa dos organizadores é que 10 toneladas tenham sido coletadas na Praça Brasil e mais seis recolhidas nos PEVs – Pontos de Entregas Voluntários, que funcionaram na Apae-VR (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Volta Redonda), Apadefi-VR (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos de Volta Redonda) e na Casa da Criança e do Adolescente.

O diretor do Rotary Volta Redonda, Anderson de Oliveira, considerou a participação das pessoas muito positivas. Alguns aproveitaram a multivacinação na praça e já fizeram o descarte do material sem nem mesmo descer do carro, já que uma equipe de voluntários retirava a carga para reciclagem.

“As pessoas quando recebem as informações da importância deste projeto, normalmente são solidárias e nos atendem”, comentou Anderson, que é idealizador do projeto, que começou em Volta Redonda já atingiu 11 cidades da região e também na Baixada Fluminense.

A ideia agora é tornar o projeto Distrital, alcançando todo o território nacional com a finalidade ajudar o meio ambiente com a destinação correta desse material descartado, que vai para a reciclagem. O processo de reaproveitamento será executado por empresas ligadas e credenciadas pelos fabricantes, onde serão feitos os processos de logística reversa com o aproveitamento de 100% para a reciclagem.

Uma bonificação será arrecadada com os fabricantes para distribuir os recursos com as instituições sociais. Em Volta Redonda, serão beneficiadas a Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais), Apadefi (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos), Casa da Criança e Adolescente da Vila e do Retiro. Todas estas entidades também funcionam como Pontos de Entrega Voluntária (PEVs). Secom/PMVR

Fotos de divulgação