Jari participa de congresso estadual do PSB

Ainda no sábado, 18, o vereador de Volta Redonda acompanhou a posse de Rubens Bomtempo como prefeito de Petrópolis

O vereador de Volta Redonda, Jari de Oliveira (PSB), participou do 18º Congresso Estadual do Partido Socialista Brasileiro, na capital carioca. O encontro reuniu grandes nomes do partido, como os deputados federais Marcelo Freixo e Alessandro Molon, que saíram do evento como pré-candidatos ao governo de estado e ao senado federal respectivamente. Também estavam no congresso o deputado estadual Carlos Minc e vereadores.

“O evento deste sábado nos deu uma excelente oportunidade de dialogar sobre o nosso estado, debater ações para melhorar a vida do cidadão e planejar o futuro de forma conjunta. Me senti honrado em compor a mesa e poder contribuir para o sucesso do encontro”, afirmou Jari.

No mesmo dia, o vereador acompanhou a posse do prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, que só agora conseguiu na Justiça o direito de assumir o cargo para qual foi eleito no ano passado. A ida do deputado estadual para a cidade serrana do Rio deixa vaga para que Jari possa ocupar uma cadeira na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), já que o Deputado Estadual Renan Ferreirinha atua como secretário municipal no Rio.

“Acompanhei a cerimônia de posse na Câmara de Vereadores de Petrópolis e desejo sorte e sucesso durante seu quarto mandato à frente da prefeitura municipal”, disse o vereador.