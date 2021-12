Jovem é preso por tráfico de drogas no bairro Santa Cruz

Um jovem, de 26 anos, que estava conduzindo uma moto com um jovem na garupa, foi preso na noite de sábado, suspeito de tráfico de drogas na Avenida Nossa Senhora do Amparo, em Volta Redonda.

Policiais militares fizeram a abordagem e houve troca de tiros. O motoqueiro estava no Ingá II e tentou acesso ao Residencial Ingá 2, mas foi detido. O outro suspeito conseguiu fugir para dentro do condomínio, mas deixou uma mochila com drogas para trás.

Na tentativa de capturar o suspeito, foram recebidos a tiros e houve revide. Ninguém foi ferido. No local os agentes encontraram uma bolsa contendo mais entorpecentes. Foram apreendidos 78 tubos contendo cocaína e 27 frascos de cheirinho da loló.

As drogas e os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.