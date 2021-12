Rapaz é detido com arma no bairro Vila Americana

Um rapaz, de 26 anos, foi detido na manhã desta segunda-feira, depois de uma denúncia, com uma arma na Rua Desembargador Ellys Hermydio Figueira, no bairro Vila Americana, em Volta Redonda.

Segundo informações recebidas pelos policiais militares, o suspeito estava em companhia de um jovem, de 18 anos, com um revólver Rossi, calibre 22, com uma munição intacta do mesmo calibre. Eles foram encaminhados à delegacia de polícia da cidade, onde o caso foi registrado. O jovem foi autuado pelo crime enquanto o outro foi ouvido e liberado.