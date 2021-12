Produtos poderão ser retirados até quinta-feira, dia 23, na Ilha São João, das 9h às 18h. Eles completam kit alimentação entregues nas escolas

A Secretaria Municipal de Educação (SME) divulgou o cronograma de entrega de frangos e panetones a alunos da rede pública de Volta Redonda, que acontece a partir desta terça-feira (21), na Ilha São João. Os produtos completam o kit alimentação, que vem sendo entregue nas unidades escolares desde a semana passada. Mais de 36 mil estudantes serão contemplados.

Os frangos e os panetones poderão ser recebidos, das 9h às 18h, por meio da apresentação de um voucher que está sendo entregue no momento da retirada das cestas natalinas nas escolas. A Ilha São João foi escolhida devido à necessidade de manter o alimento em local refrigerado, visto que é perecível. As escolas foram divididas em três grupos e as entregas acontecem até quinta-feira, dia 23.

Para a compra dos kits e frangos foi utilizada verba do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), enquanto o panetone será dado pela própria prefeitura. No total, serão investidos R$ 3,7 milhões para tornar o fim de ano das crianças e adolescentes mais saudáveis.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou que a medida vai beneficiar não só os alunos, mas as famílias de uma forma geral. “O kit de alimentação atende toda a família. A Educação tem esse recurso e buscamos usar de uma maneira igualitária, beneficiando todos da rede do mesmo jeito”, afirmou o prefeito.

A secretária municipal de Educação, Therezinha Gonçalves, a Tetê, destacou que diante das dificuldades financeiras que todos estão vivendo, em razão dos efeitos da pandemia, o governo pretendeu proporcionar um Natal com menos desigualdades.

“Através do recurso do PNAE estamos podendo oferecer a todo estudante da rede pública de Volta Redonda o kit alimentação, no período que antecede o Natal. Acreditamos que com essas ações o governo está proporcionando um Natal com menos desigualdades, mais feliz e harmonioso às famílias dos nossos alunos”, frisou Tetê.

Confira abaixo o cronograma de entrega de frangos e panetone:

GRUPO 1 – DIA 21 (9H ÀS 18H)

GRUPO 2 – DIA 22 (9H ÀS 18H)

GRUPO 3 – DIA 23 (9H ÀS 18H)

