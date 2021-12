Cadastramento será realizado até sexta-feira, dia 24, na Praça da Matriz, das 9h às 16h

A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, em parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, iniciou na manhã desta terça-feira, 21, a campanha de cadastramento do programa RJPET. O atendimento acontecerá até a sexta-feira, dia 24, das 9h às 16h, em uma tenda instalada na Praça da Matriz, no Centro.

O programa RJPET, tem como objetivo atender os moradores interessados em castrar cães e gatos, sendo pessoas físicas, ONGs e protetores independentes do município, onde a previsão é de realizar 100 mil castrações em todo o estado.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Roberto Carvalho, o Beleza, explicou sobre o início da campanha. “Começamos com a ideia do cadastramento na tenda da Praça da Matriz para os animais serem castrados por algumas clínicas aqui de Barra Mansa. Nossa intenção é torná-la uma tenda itinerante de cadastramento, passando por diversos bairros, assim podendo ajudar aos tutores e protetores de animais que por algum motivo não tem acesso ao link, além de podermos dar orientações aos donos dos animais”.

A cabeleireira Vandezelia Souza foi uma das primeiras a realizar o cadastro para a castração de seu cachorro. “Nesses tempos difíceis, é muito bom o olhar do governo para nossos animais, e poder fazer a castração gratuita é muito bom, melhor do que dispensar ou não cuidar deles”.

Os interessados também podem também se cadastrar através do canal disponibilizado pelo Estado: https://rjpet.com.br/entrar . Os protetores que não tiverem o comprovante do trabalho devem comparecer à sede da secretaria de Desenvolvimento Rural para emissão do documento. A Secretaria de Desenvolvimento Rural está à disposição da população para tirar dúvidas através do telefone (24) 2106-3547 ou no endereço: Rua 17, bairro São Luiz.