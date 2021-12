Trecho da via cedeu e obra acontece em margem de córrego

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda está realizando a construção de um muro de saco localizado na Rua 41-C, na Vila Santa Cecília, à beira do córrego à margem da via. De acordo com a subsecretária municipal de Infraestrutura, Poliana Gama, a obra está sendo feita em um trecho onde a terra e a pista cederam.

“Por conta de fortes chuvas, o local cedeu e o trecho precisava dessa recuperação há mais de dois anos. Estamos fazendo um muro que chamamos de Rip Rap, usando sacos de Ráfia”, explicou Poliana. Os trabalhos envolvem uma equipe de 10 funcionários que contam com apoio de uma escavadeira, uma retroescavadeira e dois caminhões. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos no mês de janeiro próximo. Fotos: divulgação Secom/PMVR.