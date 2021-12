Jari assume como deputado estadual do Rio de Janeiro pelo PSB

Cerimônia de posse aconteceu nesta terça-feira, 21, na Alerj

Jari de Oliveira (PSB) foi empossado como deputado estadual do Rio de Janeiro no início da tarde desta terça-feira, 21, na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro). A convocação aconteceu por conta do resultado das eleições de 2018, quando Jari recebeu quase 20 mil votos como candidato à deputado estadual pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro). O resultado o colocou como segundo suplente para assumir a vaga.

A oportunidade chegou após o deputado Renan Ferreirinha assumir vaga como secretário municipal de Educação da capital carioca e o primeiro suplente do partido, Rubens Bomtempo, ganhar na Justiça o direito de exercer o mandato como prefeito de Petrópolis para que foi eleito em 2020.

Jari está no seu terceiro mandado como vereador de Volta Redonda e afirmou que na Alerj vai ampliar seu trabalho para o Estado do Rio de Janeiro. “É uma experiência nova, com muitos desafios, mas vou seguir atuando com a minha marca que é a participação popular no mandado”, disse.

Ele reforçou que é dever de todo político trabalhar em prol da população. “Acredito que estando ao lado do povo conheço de perto as principais demandas e tenho mais chance de acertar nas minhas ações”, falou Jari.

O deputado afirmou ainda que vai lançar uma versão estadual do projeto “Vereador no seu Bairro”, que incluía visitas semanais a diferentes bairros de Volta Redonda. “O ‘Deputado na sua Cidade’ vai começar pelos municípios do Sul Fluminense, mantendo o objetivo de conhecer as demandas da população e promover ações que melhorem o seu dia a dia”, disse Jari.