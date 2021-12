Menino morre com Influenza em Itatiaia

Um menino de 9 anos morreu em decorrência do vírus Influenza tipo A em Itatiaia. A informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde do município nesta segunda-feira (20). A pasta informou, em nota, que está monitorando os casos do vírus na cidade e a situação epidemiológica. A morte ocorreu no último sábado (18) e é o primeiro caso de falecimento pela doença este ano.

A vítima morava em Maromba e estava internada em um hospital particular de Resende, cidade vizinha. “A Secretaria de Saúde orienta aos moradores que ainda não receberam a vacina da gripe e fazem parte do público-alvo, dirijam-se aos postos de saúde referentes aos bairros para receber a dose da vacina”, destaca a nota. Fernando Pedrosa/Foco Regional